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Пенсионерка поверила в сбой системы и перевела лжесотруднику банка 180 тысяч рублей

11.07.2019 12:49 0 220
Пенсионерка поверила в сбой системы и перевела лжесотруднику банка 180 тысяч рублей

Обнинская пенсионерка перевела на счет мошенника 180 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России 11 июля. Женщине позвонил неизвестный мужчина, он сообщил, что в банке произошла утечка информации. Чтобы сохранить накопления, преступник посоветовал ей снять все деньги и перевести их на указанный им счет. Пожилая женщина выполнила все условия. Через пару дней мошенник позвонил ей еще раз и попросил повторить процедуру. Но в этот раз пенсионерка почувствовала неладное и обратилась в полицию.

 По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Фото: pxhere.com


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Тэги: мошенник пенсионерка деньги полиция
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