Пенсионерка поверила в сбой системы и перевела лжесотруднику банка 180 тысяч рублей

11.07.2019 12:49 220

Обнинская пенсионерка перевела на счет мошенника 180 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное управление МВД России 11 июля. Женщине позвонил неизвестный мужчина, он сообщил, что в банке произошла утечка информации. Чтобы сохранить накопления, преступник посоветовал ей снять все деньги и перевести их на указанный им счет. Пожилая женщина выполнила все условия. Через пару дней мошенник позвонил ей еще раз и попросил повторить процедуру. Но в этот раз пенсионерка почувствовала неладное и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Фото: pxhere.com