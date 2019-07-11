Посетительница ночного клуба потеряла бдительность и лишилась мобильного телефона

11.07.2019 11:39 299

В Кирове посетительница ночного клуба стала жертвой воровки. У девушки украли мобильный телефон. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 11 июля.

Гаджет кировчанка оставила на столике и отлучилась на пару минут. В это время телефон заметила 28-летняя местная жительница. Она забрала аппарат и быстро вышла из заведения. Нашли воровку быстро - благодаря камерам видеонаблюдения.

В содеянном похитительница телефона созналась. Гаджет вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pxhere.com.