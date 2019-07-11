Посетительница ночного клуба потеряла бдительность и лишилась мобильного телефона

В Кирове посетительница ночного клуба стала жертвой воровки. У девушки украли мобильный телефон. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области 11 июля.
Гаджет кировчанка оставила на столике и отлучилась на пару минут. В это время телефон заметила 28-летняя местная жительница. Она забрала аппарат и быстро вышла из заведения. Нашли воровку быстро - благодаря камерам видеонаблюдения.
В содеянном похитительница телефона созналась. Гаджет вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.
Фото: pxhere.com.
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