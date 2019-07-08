180 гектар лесного фонда занято «бесхозными» кладбищами

209 кладбищ Калужской области располагаются на землях лесного фонда, сообщила пресс-служба Минприроды в понедельник, 8 июля.
Общая площадь занятая такими захоронениями составляет около 180 гектар.
Содержанием мест захоронений должны заниматься местные власти, но по лесному кодексу собственником земель является Российская Федерация.
Поэтому фактически кладбища являются бесхозными, никем не обслуживаются и захламлены.
Министерство начало работу по определению правового статуса земель, чтобы передать их в ведение муниципалитетов.
Фото: пресс-служба Минприроды Калужской области.
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