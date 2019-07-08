180 гектар лесного фонда занято «бесхозными» кладбищами

08.07.2019 17:44 149

Министерство начало работу по определению правового статуса земель, чтобы передать их в ведение муниципалитетов.

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