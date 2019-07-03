Сел за руль после пива, а теперь может сесть в тюрьму житель Обнинска

03.07.2019 20:09 87

В наукограде за «пьяную» езду 52-летний местный житель может сесть в тюрьму. Об этом сообщает справочно-информационный портал г. Обнинска «Obninsk.name» 3 июля. Мужчину остановил патруль ГИБДД на Киевском шоссе. Медицинское освидетельствование показало, что водитель нетрезв. Да и сам нарушитель не отрицал, что пил пиво.

Полтора года назад мужчина уже был лишен прав за аналогичное преступление. Теперь ему грозит наказание посерьезнее. За пьянство ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Фото: pxhere.com.