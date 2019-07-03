03.07.2019 17:49 196

Челлендж "Меня видно" запускают калужские полицейские. О старте акции на своем сайте пишет региональное Управление МВД 3 июля. Цель челленджа - сократить количество пострадавших пешеходов в ночное время суток. Для участия необходимо разместить в социальных сетях свою фотографию или фото своего ребенка со светоотражающими наклейками и поставить хештег #МеняВидно.

Привлечь внимание к проблеме дорожные полицейские решили именно 3 июля, в день образования службы Госавтоинспекции. Время акции не ограничено.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.