Вторую судимость в 19 лет получил за кражу житель Людиново

01.07.2019 20:00 112

В Людиново полиция задержала двух 19-летних парней. Они подозреваются в краже денег из магазина, сообщает УМВД России по Калужской области 1 июля.

К правоохранителям обратилась продавец одного из торговых павильонов города. Придя на работу, она увидела, что дверь магазина взломана, а из кассы пропали 4000 рублей. Подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались два местных жителя.

Сейчас против воров возбуждено уголовное дело. Один из них ранее уже был судим за аналогичное преступление.

Фото: pxhere.com.