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Бывший заключенный обворовал дачу соседки

30.06.2019 09:19 0 61
Бывший заключенный обворовал дачу соседки

В Малоярославецком районе по подозрению в краже задержан 47-летний местный житель. Мужчина обворовал дачу  своей соседки. Об этом сообщает региональное управление МВД России по Калужской области 29 июня. Злоумышленник узнал, что его соседка по дому редко приезжает на свой дачный участок. Выбрав время, он разбил окно частного дома, проник в него и украл имущества на сумму почти 40 тысяч рублей. Разыскать вора помог знакомый женщины, который увидел разбитое окно и вызвал полицейских.

В содеянном грабитель сознался. Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Фото: pxhere.com


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Тэги: вор дача грабитель
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