Москвичка соблазнила и обокрала двух калужан

27.06.2019 18:33 215

Жительница Москвы в ночном клубе Калуги обворовала сразу двух калужан. О преступлении сообщает УМВД России по Калужской области 27 июня. Женщина познакомилась в увеселительном заведении с мужчинами. E одного она увидела телефон известной марки, у другого - 8 тысяч рублей наличными. Преступница пригласила знакомых в гости, отвлекла их застольем, а после украла телефон, деньги и банковскую карту. По ней, совершая безналичные покупки, соблазнительница потратила более 10 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Фото: pxhere.com.