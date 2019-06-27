Москвичка соблазнила и обокрала двух калужан

Жительница Москвы в ночном клубе Калуги обворовала сразу двух калужан. О преступлении сообщает УМВД России по Калужской области 27 июня. Женщина познакомилась в увеселительном заведении с мужчинами. E одного она увидела телефон известной марки, у другого - 8 тысяч рублей наличными. Преступница пригласила знакомых в гости, отвлекла их застольем, а после украла телефон, деньги и банковскую карту. По ней, совершая безналичные покупки, соблазнительница потратила более 10 тысяч рублей.
Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Фото: pxhere.com.
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