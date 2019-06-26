Электричество планово отключат в четверг в Калуге и пригородах

26.06.2019 21:20 144

Филиал «Калугаэнерго» сообщил о плановых отключениях электроэнергии в Калуге и пригородах в четверг, 27 июня. С 09:00 до 17:00 отключат электричество: Малые Козлы,

Мужачи,

Большие Козлы,

Воровая,

Шопино,

Шахты,

Никольское,

Николаевка,

Фабрика,

Макарово (частично). С 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся: ул.Турынинская, д.2, 4, 6,8, 10;

ул.Советская, д. 56а,56б

ул.Грабцевское шоссе, д. 10-18,21-25;

ул.К.Либкнехта 42,42а. С 09:00 до 19:00 обесточат: Будаково (частично). С 05:30 до 17:00 электроснабжение приостановят: ул.Ольговская, д. 3,5,6,7а,8,10,12,10 кор.1,12 корп.1,2;

ул.Тарутинская, д. 202,202а,200 корп.1, 192-200,118,186,225,229;

пер.Ольговский,

СНТ "Рабочий садовод",

СНТ "Триумф". Телефон для справок и консультаций 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Номер для сообщений через приложения WhatsApp и Viber: +7 (920) 05-05-777.



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