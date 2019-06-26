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Электричество планово отключат в четверг в Калуге и пригородах

26.06.2019 21:20 0 144
Электричество планово отключат в четверг в Калуге и пригородах

Филиал «Калугаэнерго» сообщил о плановых отключениях электроэнергии в Калуге и пригородах в четверг, 27 июня.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество:

  • Малые Козлы,
  • Мужачи,
  • Большие Козлы,
  • Воровая,
  • Шопино,
  • Шахты,
  • Никольское,
  • Николаевка,
  • Фабрика,
  • Макарово (частично).

С 09:00 до 17:00 без электроэнергии останутся:

  • ул.Турынинская, д.2, 4, 6,8, 10;
  • ул.Советская, д. 56а,56б
  • ул.Грабцевское шоссе, д. 10-18,21-25;
  • ул.К.Либкнехта 42,42а.

С 09:00 до 19:00 обесточат:

  • Будаково (частично).

С 05:30 до 17:00 электроснабжение приостановят:

  • ул.Ольговская, д. 3,5,6,7а,8,10,12,10 кор.1,12 корп.1,2;
  • ул.Тарутинская, д. 202,202а,200 корп.1, 192-200,118,186,225,229;
  • пер.Ольговский,
  • СНТ "Рабочий садовод",
  • СНТ "Триумф".

Телефон для справок и консультаций 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Номер для сообщений через приложения WhatsApp и Viber: +7 (920) 05-05-777.


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