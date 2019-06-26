Почти 100 килограмм наркотиков изъяли полицейские с начала года

26.06.2019 18:27 251

Начальник УНК УМВД по Калужской области провел пресс-конференцию по итогам работы управления за первые 5 месяцев текущего года, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 июня.

С начала года полицейские расследовали 576 преступлений, изъяли около 67 килограмм наркотиков и более 30,5 килограмм наркосодержащих растений, арестовали 46 подозреваемых.

На встрече также говорилось о том, что большой проблемой остается наркозависимость среди подростков.

Фото: Pixabay.com.