Почти 100 килограмм наркотиков изъяли полицейские с начала года

Начальник УНК УМВД по Калужской области провел пресс-конференцию по итогам работы управления за первые 5 месяцев текущего года, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 26 июня.
С начала года полицейские расследовали 576 преступлений, изъяли около 67 килограмм наркотиков и более 30,5 килограмм наркосодержащих растений, арестовали 46 подозреваемых.
На встрече также говорилось о том, что большой проблемой остается наркозависимость среди подростков.
Фото: Pixabay.com.
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