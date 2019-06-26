Заключенные сделали 6-метровый кованый балкон

26.06.2019 12:59 438

Это заказ позволил трудоустроить двух осужденных и увеличить количество выпускаемой продукции, сообщила пресс-служба УФСИН во вторник, 25 июня.

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