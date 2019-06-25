Украсть стройматериалы в Обнинске вору помешал принципиальный приятель

25.06.2019 11:35 364

В Обнинске задержан молодой человек, укравший с крыши дома изолирующий материал. О преступлении сообщает Управление МВД России по Калужской области 25 июня.

Злоумышленник пробрался на крышу одного из домов по улице Ленина и вынес оттуда 10 рулонов стеклоизола. Общая сумма ущерба составляет около 8 тысяч рублей. Вывезти похищенное вор попросил приятеля, но тот, поняв, что стройматериал украден, потребовал выгрузить похищенное из машины.

Манипуляции молодых людей заметил сотрудник стройфирмы и вызвал полицию. Вор задержан. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.