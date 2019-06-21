Посетители обворовали бармена в обнинской кальянной

21.06.2019 16:00 174

В обнинской кальянной клиенты обворовали бармена. О краже сообщает официальный информационный портал наукограда 21 июня. Сотрудник заведения на пару минут оставил сумку на подоконнике. Это заметили двое посетителей. Они схватили сумку и выбросили ее в окно. А после вышли сами и забрали украденное и скрылись. В сумке лежали наушники и часы на общую сумму свыше 40 000 рублей. Задержать грабителей помогли камеры видеонаблюдения.

Расследование уголовного дела завершено. Злоумышленники свою вину отрицать не стали. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: pexels.com