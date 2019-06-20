Козельская прокуратура оштрафовала водоснабженцев

20.06.2019 16:24 76

Прокуратура Козельского района отчиталась о проведенных проверках на предприятиях-поставщиках холодного и горячего водоснабжения.

Было возбуждено 5 административных дел за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 20 июня.

Виновных должностных лиц оштрафовали и дисциплинарно наказали.

Сейчас прокуратура проверяет ГП «Калугаоблводоканал» в связи с длительной остановкой подачи холодной воды жителям Козельска, которая произошла в мае-июне.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.