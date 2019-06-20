Калужанка рассчиталась с долгами, желая продать квартиру

Калужанка задолжала фирме по производству бетона 111 тысяч.
Приставы по решению суда возбудили исполнительное производство, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 20 июня.
Сотрудники ведомства установили источник дохода гражданки и стали ежемесячного удерживать по несколько тысяч рублей.
Кроме того, ввели запрет на продажу квартиры, которая принадлежала должнице.
Оказалось, что дама как раз собралась ее продавать.
Чтобы осуществить сделку женщине пришлось оплатить не только всю сумму долга, но и 8 тысяч исполнительского сбора.
После погашения задолженности все ограничения были сняты.
Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.
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