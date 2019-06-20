Полицейские задержали 18-летнего драгдилера в Калуге

20.06.2019 10:58 479

Сотрудники полиции задержали 18-летнего калужанина, родом из ближнего зарубежья, по подозрению в распространении наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в четверг, 20 июня.

По версии оперативников, юноша дважды делал закладки с героином возле жилых домов в Калуге.

В одном случае вес наркотиков составил 1,93 грамма, в другом – 1,58 граммов.

При обыске дома у подозреваемого полицейские также обнаружили и изъяли героин общей массой около 66 граммов.

Молодой человек рассказал, что собирался продать наркотики.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконный сбыт наркотических средств».

Драгдилеру грозит до 20 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.