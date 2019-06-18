Три человека сгорели при пожаре в Боровске. Возбуждено уголовное дело.

18.06.2019 13:50 94

Жертвами пожара в Боровске стало три человека. Об этом пишет следственное управление СК России по Калужской области 18 июня. Квартира в двухэтажном доме загорелась поздно вечером 17 июня. В огне погибла 90-летняя женщина, ее 63-летняя дочь и 32-летний мужчина. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Причины пожара пока неизвестны. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и специалисты пожарной лаборатории.

Фото: pexels.com