23-летний сотрудник обворовывал фирму, вырубая электричество

17.06.2019 12:20 457

Полиция Ферзиковского района возбудила уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя.

Молодой человек совершил серию краж с предприятия, где работал, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.

Парень знал, что вечерами сотрудники охраны делают обход.

Он приезжал к этому времени на своей машине, полностью обесточивал помещения, чтобы видеонаблюдение не работало, и выносил имущество.

Погрузив ворованное в машину, злоумышленник восстанавливал энергоснабжение.

Так похититель вывез гидронасос, защитную сетку и полтонны комбикорма. Общая сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

В отношении молодого мужчины было возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.