Малоярославецкие полицейские раскрыли дело о краже терминала

17.06.2019 11:12 268

В полицию Малоярославца обратился частный предприниматель с заявлением о краже терминала оплаты.

Пропажа обнаружилась, когда технический работник приехал, чтобы провести работы по обслуживанию устройства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.

Выяснилось, что 36-летний безработный местный житель вывез оборудование на своем автомобиле под предлогом ремонта.

В безлюдном месте он вскрыл терминал и похитил 31 700 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Гражданин в содеянном признался и пообещал возместить причиненный ущерб.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.