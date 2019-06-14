Жителя Архангельской области будут судить за сбитую женщину в Козельске

14.06.2019 18:04 209

42-летний житель Архангельской области сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу в Козельске. ДТП произошло вечером 4 августа прошлого года. Мужчина ехал за рулем «Фиата Дукато». Ослепленный заходящим солнцем водитель не заметил 58-летнюю женщину на переходе. Потерпевшей в ДТП был причинен тяжкий вред здоровью, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 14 июня. Расследование уголовного дела закончено. Материалы направлены в суд. Мужчине грозит до 4 лет тюрьмы. Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.



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