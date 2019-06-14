Поддельные 50 тысяч рублей изъяли у 23-летнего москвича

14.06.2019 17:16 22

23-летний москвич попытался расплатиться фальшивой купюрой в 5 тысяч рублей в одном из магазинов Боровска.

Парня вызвали в полицию для дачи показаний.

В ходе личного досмотра у молодого мужчины обнаружили и изъяли еще 9 поддельных пятитысячных купюр, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 14 июня.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных денег».

Молодого человека на время следствия поместили в СИЗО. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.