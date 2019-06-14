Билеты на электрички подорожают с 3 июля

Тарифы на проезд в электропоездах по территории Калужской области будут скорректированы с 3 июля, сообщила пресс-служба ЦППК.
Стоимость проезда в пределах одной тарифной зоны составит 26,60 рублей (сейчас - 25,60).
Абонементы «Ежедневно» и «Рабочего дня» на 1 месяц по маршрутам протяженностью не более 20 км будут стоить 1 330 и 1 115 рублей соответственно.
Фото: пресс-служба ЦППК.
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