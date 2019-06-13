В Тарусском районе с дома сорвало крышу

13.06.2019 18:30 285

В селе Вознесенье Тарусского района с жилого многоквартирного дома слетела крыша. Об этом сообщает группа «Калугажесть» 13 июня. По информации администраторов группы, в доме производят капитальный ремонт крыши. Пока идут работы, строители постелили на ее место временный шатер. Его и снесло порывом ветра.

Под тяжестью рухнувшего навеса оборвало провода, подчеркивают подписчики группы. Никто из жителей села не пострадал.

Фото: pixnio. com