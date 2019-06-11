Жительница Перемышльского района украла телефон в подарок возлюбленному

11.06.2019 11:30 277

32-летняя жительница Перемышльского района подарила ухажеру краденый телефон. Об этом инциденте сообщает областное управление МВД России 11 июня. Гаджет забыл за столиком кафе пожилой мужчина. Увидев, что владелец телефона направляется к выходу, предприимчивая посетительница забрала его себе и тут же отключила. Уже вечером она подарила находку своему возлюбленному.

Заметив пропажу, владелец гаджета обратился с заявлением в полицию. Воровку нашли по горячим следам. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: pxhere.com