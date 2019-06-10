Обнинские полицейские задержали иностранца с героином

10.06.2019 10:46 313

Обнинские полицейские задержали 23-летнего гражданина ближнего зарубежья по подозрению в продаже наркотиков, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 10 июня.

По версии оперативников молодой человек спрятал закладку почти с двумя граммами героина в урну возле одного из жилых домов Обнинска.

При личном досмотре у подозреваемого было обнаружено и изъято еще три свертка с героином общей массой 5,72 грамма.

Полицейские возбудили уголовное дело. Фигуранта на время следствия поместили в СИЗО.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.