Соседи украли газовую колонку из пустующей квартиры

В Думиничском районе мужчина и женщина решили обокрасть пустующую квартиру в их доме.
Ночью злоумышленники выбили дверь в помещение и похитили газовую колонку, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 9 июня.
Быстро продать ворованное у подельников не получилось, и они спрятали оборудование недалеко от дома в кустах.
Позже родственник фигурантки с ее разрешения забрал колонку и продал, а на вырученные деньги купил алкоголь.
Собственница квартиры обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
Подельникам грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.
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