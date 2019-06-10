Соседи украли газовую колонку из пустующей квартиры

10.06.2019 10:23 330

В Думиничском районе мужчина и женщина решили обокрасть пустующую квартиру в их доме.

Ночью злоумышленники выбили дверь в помещение и похитили газовую колонку, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 9 июня.

Быстро продать ворованное у подельников не получилось, и они спрятали оборудование недалеко от дома в кустах.

Позже родственник фигурантки с ее разрешения забрал колонку и продал, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Собственница квартиры обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Подельникам грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.