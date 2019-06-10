Джип врезался в дерево под Юхновом

10.06.2019 08:05 428

В воскресенье, 9 июня, около десяти утра спасателям поступило сообщение о ДТП в Юхновском районе. Джип «Митсубиси» въехал в дерево около деревни Наталенки. В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек: спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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