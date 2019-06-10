Электричество отключат в некоторых районах Калуги и пригородах в понедельник

10.06.2019 07:40 429

10 июня, в понедельник, электроэнергию планово отключат в некоторых районах Калуги и пригородах, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 10:00 до 15:00 электричества не будет: Горенское,

Колюпаново (частично),

Еловка (частично).

С 08:00 до 17:00 обесточат:

Большие Козлы (частично),

Малые Козлы,

Мужачи. С 08:00 до 19:00 электроэнергию отключат: Ольговка (частично),

Черновский Хутор (частично),

Колюпаново (частично),

Крутицы (частично),

Пушкино (частично),

Григоровка (частично -козоферма),

Галкино (частично). С 08:00 до 18:00 без электричества останутся: ул.Н.Садовая, д. 97-111,126-144;

переулок Н.Садовый;

ул.Выгонная, д. 32,34,36;

переулок Лаврентьевский;

переулок Карачевский;

ул.Н.Лаврентьевская, д. 18-30,21;

переулок 1-ый Садовый, д. 27,19,14,25;

переулок Южный, д. 4. Телефон для справок: 56-56-09. Фото: Pixabay.com



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