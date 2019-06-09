Романтический вечер с калужанкой закончился кражей золотой цепочки

09.06.2019 10:10 161

Молодой человек познакомился с девушкой в Интернете. Весь день пара провела вместе. Вечером парень пригласил девушку к себе на ужин.

Уходя из квартиры, дамочка прихватила золотую цепочку приятеля, которая лежала на тумбочке.

Обнаружив пропажу, молодой человек обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил в 26 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что воровкой оказалась та самая девушка, с которой потерпевший провел романтический вечер.

28-летняя калужанка уже была трижды судима за схожие преступления, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 8 июня.

Похищенную цепочку молодая женщина сдала в ломбард, а деньги потратила.

Было возбуждено дело по статье «Кража». Воровке грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области