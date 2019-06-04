Полицейские нашли ассорти из наркотиков в дупле

04.06.2019 10:39 417

22-летнего жителя Калуги задержали за незаконный сбыт наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 4 июня.

Молодой человек спрятал у корней дерева на калужской улице Кирпичной несколько свертков с синтетическими веществами. Исследование показало, что внутри были: героин, моноацетилморфин и ацетилкодеин общей массой более 48 граммов. Полицейские считают, что мужчина позже собирался распространять этот дурман с помощью закладок.

Юноше за незаконное распространение наркотиков грозит до 20 лет.

Фото: УМВД по Калужской области