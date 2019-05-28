Обнинские кудоисты заняли весь пъедестал почета на межрегиональном турнире

28.05.2019 07:01 100

Спортсмены-кудоисты из наукограда победили в межрегиональном турнире, посвященном памяти воинов-спецназовцев. Об этом сообщает официальный информационный портал администрации Обнинска 27 мая. Воспитанники спортивной школы «Держава» в разных возрастных категориях заняли весь пъедестал почета.

С медалями в минувшие выходные вернулись и жители областного центра. Юные пожарные Калуги стали лучшими в межрегиональном этапе конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. В рамках соревнования, представители колыбели космонавтики обошли 16 команд-соперников. Второе место заняли спортсмены из Московской области. Третье поделили жители Курска и Иваново.

Фото: Официальный информационный портал администрации МО «Город Обнинск».