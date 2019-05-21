Окраины Калуги в среду останутся без света

График плановых отключений опубликовали на сайте городской управы г. Калуги 21 мая.
С 08:00 до 19:00 без света останутся деревни:
-Михалево (частично),
-Крутицы (частично),
-Черновский Хутор (частично),
-Горенское (частично),
-Черносвитино (частично),
-Колюпаново (частично).
С 10:00 до 17:00 обесточат деревни:
-Сивково,
-Животинки,
-Верхняя Вырка,
-Нижняя Вырка.
С 08:30 до 18:00 электричество отключат:
-ул.Кирпичная 1-27, 18-30;
-переулок.Черепичный;
-1-ый переулок Брусничный;
-2-ой переулок Брусничный;
-переулок Кирпичный;
-проезд Колхозный;
-ул.Колхозная 16-46, 1а-23, 59;
-ул.Пухова 2-28;
-переулок Труда 9;
-проезд Кирпичный 20;
-ул.Пухова, д. 34 корп.1,34,30-46,21,23,48/24;
-ул.Чичерина 30.
Фото:pixnio.com
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