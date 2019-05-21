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Окраины Калуги в среду останутся без света

21.05.2019 20:00 0 208
Окраины Калуги в среду останутся без света

График плановых отключений опубликовали на сайте городской управы г. Калуги 21 мая.

С 08:00 до 19:00 без света останутся деревни:

-Михалево (частично),

-Крутицы (частично),

-Черновский Хутор (частично),

-Горенское (частично),

-Черносвитино (частично),

-Колюпаново (частично).

С 10:00 до 17:00 обесточат деревни:

-Сивково,

-Животинки,

-Верхняя Вырка,

-Нижняя Вырка.

С 08:30 до 18:00 электричество отключат:

-ул.Кирпичная 1-27, 18-30;

-переулок.Черепичный;

-1-ый переулок Брусничный;

-2-ой переулок Брусничный;

-переулок Кирпичный;

-проезд Колхозный;

-ул.Колхозная 16-46, 1а-23, 59;

-ул.Пухова 2-28;

-переулок Труда 9;

-проезд Кирпичный 20;

-ул.Пухова, д. 34 корп.1,34,30-46,21,23,48/24;

-ул.Чичерина 30.

Фото:pixnio.com

 


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Тэги: отключение света Калуга электричество
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