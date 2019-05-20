Пострадавшего вырезали из «Лады» на окраине Калуги

20.05.2019 16:13 480

В понедельник, 20 мая, столкнулись грузовик МАЗ и «Лада Ларгус» на калужской улице Железняки.

ДТП произошло в 14:19. Судя по оперативным фото, столкновение было практически лобовым. Легковушка сильно повреждена, людей из нее пришлось вырезать сотрудникам МЧС.

В результате аварии пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области