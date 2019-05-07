Заключенные в калужском СИЗО готовятся сдать русский язык за 9 класс

Пробное устное собеседование для несовершеннолетних осужденных, учащихся 9 класса провели в калужском СИЗО №1, сообщила пресс-служба областного УФСИН во вторник, 7 мая.
Экзамен для каждого школьника длился по 15 минут и состоял из 4- частей. Ответы записывались на магнитофон.
Пробное собеседование позволило учителям и ученикам оценить готовность к государственной аттестации и поработать над проблемами.
Фото: УФСИН по Калужской области.
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