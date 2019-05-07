Заключенные в калужском СИЗО готовятся сдать русский язык за 9 класс

07.05.2019 18:56 79

Пробное устное собеседование для несовершеннолетних осужденных, учащихся 9 класса провели в калужском СИЗО №1, сообщила пресс-служба областного УФСИН во вторник, 7 мая.

Экзамен для каждого школьника длился по 15 минут и состоял из 4- частей. Ответы записывались на магнитофон.

Пробное собеседование позволило учителям и ученикам оценить готовность к государственной аттестации и поработать над проблемами.

Фото: УФСИН по Калужской области.