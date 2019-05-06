Клещи покусали 52 человека за прошедшую неделю

06.05.2019 18:47 122

За прошедшую неделю, с 29 апреля по 5 мая, в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 52 человека, среди них 19 детей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В этот же период ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» исследовало 94 паразита, снятых с людей. Из них 8 оказались носителями болезни Лайма.

Сейчас заключаются договора на проведение обработок в детских лагерях, которые будут работать в период летних каникул.

В целом ситуация остается под контролем.

Фото: Pixabay.com.