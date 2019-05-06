Сотрудники ДПС остановили 10 нетрезвых водителей за праздники в Калуге

06.05.2019 16:11 250

За праздники было задержано 10 транспортных средств, водители которых находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщила пресс-служба дорожной полиции в понедельник, 6 мая.

Из них два владельца автотранспорта передали управление нетрезвому водителю. А шестеро отказались от медосвидетельствования.

По всем случаям были составлены соответствующие протоколы.

Фото: Pixabay.com.