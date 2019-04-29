Экскаватор сгорел в Людиново

29.04.2019 20:33 165

В понедельник, 29 апреля, загорелся экскаватор на людиновской улице Лясоцкого. Пожар начался в 17:32. Тушить горящую спецтехнику приехали 4 пожарных. Судя по оперативным фото, экскаватор сгорел почти полностью. В результате пожара ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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