Сараи сгорели в центре Людиново

22.04.2019 21:07 223

В понедельник, 22 апреля, загорелись хозяйственные постройки в центре Людиново на улице Семашко.

Пожар начался в 13:30. Тушить сараи приехали 7 человек на 2 спецмашинах. Но судя по оперативным фото, строения сгорели практически дотла.

В результате возгорания люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.