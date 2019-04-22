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Сараи сгорели в центре Людиново

22.04.2019 21:07 0 223
Сараи сгорели в центре Людиново

В понедельник, 22 апреля, загорелись хозяйственные постройки в центре Людиново на улице Семашко.

Пожар начался в 13:30. Тушить сараи приехали 7 человек на 2 спецмашинах. Но судя по оперативным фото, строения сгорели практически дотла.

В результате возгорания люди не пострадали, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.


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