Более 130 га травы подпалили за сутки

22.04.2019 20:51 32

За воскресенье, 21 апреля. Сотрудники МЧС выезжали 64 раза тушить горящую траву. Общая площадь горения составила 132,9 га. С начала года осуществлено 1255 выездов на пал травы, общая площадь 1709, 0519 га. Также в регионе произошло 4 природных пожара, все они — низовые. В лесах региона установился средний класс пожарной опасности. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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