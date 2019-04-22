Пару приезжих наркодилеров задержали в Калуге

22.04.2019 13:21 189

23-летнего юношу и 33-летнюю женщину задержали в Калуге за распространение наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 22 апреля.

Оба приехали из одной страны ближнего зарубежья и распространяли дурман с помощью тайников-закладок.

При личном досмотре молодого человека сотрудники полиции изъяли 13 свертков, приготовленных к сбыту. У девушки при себе находилось 25 аналогичных свертков. Экспертиза показала, что в свертках 70 гр героина.

В квартире приезжих нашли пакет с наркотиком общей массой 220 гр.

Приезжим грозит до 20 лет заключения.

Фото: УМВД по Калужской области.