Пару приезжих наркодилеров задержали в Калуге

23-летнего юношу и 33-летнюю женщину задержали в Калуге за распространение наркотиков, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 22 апреля.
Оба приехали из одной страны ближнего зарубежья и распространяли дурман с помощью тайников-закладок.
При личном досмотре молодого человека сотрудники полиции изъяли 13 свертков, приготовленных к сбыту. У девушки при себе находилось 25 аналогичных свертков. Экспертиза показала, что в свертках 70 гр героина.
В квартире приезжих нашли пакет с наркотиком общей массой 220 гр.
Приезжим грозит до 20 лет заключения.
Фото: УМВД по Калужской области.
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