Нелегалы занимались переработкой леса в Калуге

5 приезжих из Узбекистана работали в цехе по переработке древесины в Калуге, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 22 апреля.
Мигранты работали без патентов на труд. Нелегалы были разнорабочими.
За незаконную работу мигрантов оштрафовали на 2000 рублей. Работодателю тоже грозят штрафами от 250 до 800 тысяч за каждого. Либо лесопилку закроют на срок от 14 до 90 дней.
Фото: УМВД по Калужской области
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