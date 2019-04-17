Задержан мигрант, который грабил женщин в центре Обнинска

17.04.2019 12:18 358

27-летний приезжий из ближнего зарубежья задержан за серию ограблений женщин в центре Обнинска, сообщила пресс-служба областного УМВД в среду, 17 апреля.

Молодой человек был наемным работником, а в свободное время успел ограбить трех местных жительниц.

На первую женщину он напал 8 декабря прошлого года. Она шла вечером по улице Ленина, когда мигрант ударил ее в спину. Пострадавшая упала. Грабитель потребовал отдать ему ценности: наушники и сотовый.

Две следующие жертвы приезжий подстерег в подъездах этого года. Он отобрал у дам сумки, кошельки, мобильные телефоны и банковские карты.

Мигрант объяснил, что ему не хватало денег. Судить его будут за грабеж.

Фото: УМВД по Калужской области.