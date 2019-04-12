Наркодилера задержали с поличным в Калуге

12.04.2019 11:02 128

Полицейские задержали 41-летнего жителя Калуги. При обыске у него изъяли свертки с марихуаной. В доме у задержанного также обнаружили наркотики.

Мужчина с целью заработка вступил в преступную группу.

Он занимался тем, что расфасовывал партии гашиша, марихуаны и различные таблетки, содержащие наркотические вещества. После чего гражданин делал закладки и оповещал клиентов.

Мужчину будут судить за 24 эпизода противоправной деятельности, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 12 апреля.

Фото: пресс-служба МВД.