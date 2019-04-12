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Продавщица табаком неудачно пыталась откупиться от полицейского

12.04.2019 07:07 1 275
Продавщица табаком неудачно пыталась откупиться от полицейского

Жительницу Рославля обвиняют в попытке дать взятку полицейскому в Спас-Деменском районе Калужской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 11 апреля.

Она пыталась откупиться от сотрудника 15 тысячами рублей, чтобы он не привлекал ее к ответственности за незаконную торговлю табаком. Но полицейский деньги не взял.

Женщина признала вину. За попытку дать взятку ей грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 30-кратного взятке.

Фото: pxhere.com


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