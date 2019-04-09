Начинающий алкоголик слишком хорошо спрятал украденное в домах

09.04.2019 11:14 275

Частные дома, находящиеся без присмотра, начали обносить в Малоярославецком районе зимой, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 9 апреля.

Выяснилось, что местный житель разбивал стекла в домах и пробирался внутрь. Похищал в основном продукты, алкоголь и инструменты.

Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что начал сильно пить и лазил в дома, чтобы найти деньги на горячительное. Еду и спиртное начинающий алкоголик употреблял по назначению. Инструменты либо продавал, либо прятал. Но где он спрятал украденное, мужчина показать не смог, так как воровал в нетрезвом виде и банально не помнил места.

Всего любитель огненной воды ограбил 9 домов.

Его дело направлено в суд.