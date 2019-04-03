Полицейские выбрали лучшего участкового в Калужской области

03.04.2019 16:32 225

В УМВД России по Калужской области состоялся конкурс среди участковых на районном уровне, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля. Лучшим по профессии был признан капитан полиции Олег Шуваев - старший участковый из Козельска. Второе и третье место заняли полицейские из Перемышля и Боровска. Фото: пресс-служба МВД.



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