Полицейские выбрали лучшего участкового в Калужской области

В УМВД России по Калужской области состоялся конкурс среди участковых на районном уровне, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля.
Лучшим по профессии был признан капитан полиции Олег Шуваев - старший участковый из Козельска.
Второе и третье место заняли полицейские из Перемышля и Боровска.
Фото: пресс-служба МВД.
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