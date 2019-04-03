Двоих 20-летних обнинцев судят за 90 случаев передачи наркотиков

03.04.2019 13:27 288

Двое молодых людей из Обнинска занимались распространением наркотиков в наукограде и Боровском районе.

По версии следствия, 20-летние мужчины получали крупные партии наркотиков, расфасовывали их в своей машине и, при поступлении заказов, делали закладки.

Ребят задержали, когда они получили очередную партию. При досмотре у них изъяли 176 граммов амфетамина и 303,68 грамма гашиша.

Всего молодым людям вменяется 90 случаев передачи наркотиков в период с декабря 2017 по май 2018 года.

Расследование закончено. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщила пресс-служба МВД в среду, 3 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.