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Двоих 20-летних обнинцев судят за 90 случаев передачи наркотиков

03.04.2019 13:27 2 288
Двоих 20-летних обнинцев судят за 90 случаев передачи наркотиков

Двое молодых людей из Обнинска занимались распространением наркотиков в наукограде и Боровском районе.

По версии следствия, 20-летние мужчины получали крупные партии наркотиков, расфасовывали их в своей машине и, при поступлении заказов, делали закладки.

Ребят задержали, когда они получили очередную партию. При досмотре у них изъяли 176 граммов амфетамина и 303,68 грамма гашиша.

Всего молодым людям вменяется 90 случаев передачи наркотиков в период с декабря 2017 по май 2018 года.

Расследование закончено. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщила пресс-служба МВД в среду, 3 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.


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