Один человек пострадал в аварии на Маяковке

03.04.2019 09:42 277

В среду, 3 апреля, около 8 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

На перекрестке улиц Проезжая и Маяковского столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Ford Mondeo. В результате аварии один человек получил травмы.

Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.