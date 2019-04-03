Один человек пострадал в аварии на Маяковке

В среду, 3 апреля, около 8 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.
На перекрестке улиц Проезжая и Маяковского столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и Ford Mondeo. В результате аварии один человек получил травмы.
Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.
Фото: пресс-служба МЧС.
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