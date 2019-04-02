Подросток насмотрелся фильмов и обокрал другого ученика

02.04.2019 18:46 175

Подросток насмотрелся современных фильмов и утащил из раздевалки подарок, который там оставил другой ученик, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 2 апреля.

Школьника вычислили по камерам видеонаблюдения. Ребенок, который воспитывается в многодетной приемной семье, раскаялся, вместе с мамой купил подарок и вручил пострадавшему.

Мальчика поставили на учет в ПДН, им занялись полицейские, которые помогли подростку организовать досуг. За полгода поведение ребенка исправилось. Он заявил, что осознал ошибки, и подростка сняли с учета.