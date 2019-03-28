Фейковую страшилку про смерть ребенка развенчала начальник образования в Обнинске

28.03.2019 16:49 154

В одном из сообществ учеников 12 школы в Обнинске выложили «новость» о смерти ребенка в реанимации из-за выпитой газировки, сообщил новостной портал Obninsk.Name.

Начальника управления общего образования в Обнинске попросили прокомментировать данное сообщение.

Чиновник ответила, что в городе никто из детей в больнице не умер. И предположила, что «новость» - это фейк, которых много гуляет по сети.

Фото: сайт Obninsk.Name.